Cinegrafista suspeito de matar companheira, em Itaituba, é preso na capital roraimense

O cinegrafista Arlyson Ferreira de Souza, de 30 anos, foi preso nesta quinta-feira (17) em Boa Vista, no estado de Roraima. Ele estava foragido e é o principal suspeito de matar a ex-mulher Winglya Lopes Aboim, de 25 anos, em maio de 2019, em Itaituba, sudoeste paraense.

O suspeito foi preso pela Divisão de Inteligência e Captura (Dicap), quando chegava para trabalhar em uma emissora na capital roraimense. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará, por isso era considerado foragido.

A jovem Winglya Aboim desapareceu no dia 9 de maio de 2019. Os restos mortais dela foram encontrados no dia 16 de junho. Com a perícia e exame de DNA, foi constatado que ela foi morta com um tiro na cabeça e foram identificados vários ferimentos, que indicaram que ela também foi vítima de espancamento.

O ex foi apontado como suspeito porque ele foi a última pessoa a ter contato com a vítima antes dela desaparecer. Ele responde ao processo criminal por feminicídio. Winglya Aboim deixou um filho de 2 anos, fruto do relacionamento com o suspeito.

Na época do crime, a família da jovem relatou que o relacionamento do casal era conturbado, e apesar de ainda morarem juntos, não viviam mais como marido e mulher.

A Dicap informou que investigava o paradeiro do suspeito há algum tempo em apoio à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Itaituba. Havia, inclusive, informações de que ele chegou a se esconder em uma região de garimpo.

Agora, após ser preso, ele deve passar por exame de corpo de delito e vai ficar no sistema prisional de Roraima até ser transferido ao Pará, onde o crime é investigado.