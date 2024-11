Cinco mulheres foram presas suspeitas de aplicarem golpe em idoso espanhol em Belém

Cinco mulheres foram presas pela Polícia Civil, em Belém, suspeitas de aplicar um golpe, no valor de R$ 158 mil, em um idoso espanhol. Segundo a PC, o crime começou após o contato da vítima com as mulheres em um site de acompanhantes, onde elas utilizavam fotos falsas e marcavam encontros. O idoso chegou a vir para Belém tentar se encontrar com as mulheres, mas elas conseguiram o evitar.

O caso está sendo apurado por meio da Seccional da Cremação e da Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe). Segundo a PC, as ordens judiciais, cumpridas pelos policiais civis, foram expedidas após a Polícia tomar conhecimento do caso. Segundo o inquérito, o idoso contatou a líder da quadrilha pelo site, e passou a fazer depósitos para as investigadas, a fim de conhecer uma delas. Os contatos continuaram por cerca de dois meses, e a vítima chegou a vir para Belém se encontrar com elas. No entanto, ao chegar à cidade, isso não ocorreu. Todas as vezes que o idoso tentou conhecer as mulheres, a líder do grupo o ludibriou.

“A líder utilizava imagens de outras mulheres para a criação dos perfis, e agia como se fosse a responsável pelos encontros. Ela enganou a vítima pela internet, e conseguiu fazer com que ele, lá da Espanha, enviasse altas quantias em dinheiro na esperança de conhecer pessoalmente uma delas”, detalhou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Prisão

Diante do fato, a Seccional da Cremação passou a investigar, e após diligências conseguiu identificar a líder do quinteto e as demais envolvidas, entrando com petição de mandados de prisão preventiva, os quais foram devidamente cumpridos durante a Operação “Fake Love”.

“A líder repassava o dinheiro para as demais envolvidas, e assim elas também passaram a ser investigadas. Por causa desse delito, as cinco deverão responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa”, disse Marco Duarte, delegado titular da Seccional da Cremação. Após cumprirem as medidas cabíveis, as detidas já se encontram à disposição da Justiça.