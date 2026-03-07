Cinco adolescentes são apreendidos após sequestro e morte determinada pelo 'tribunal do crime'

Cinco adolescentes foram apreendidos na última sexta-feira (6), em Parauapebas, por suspeita de participação no sequestro e execução do jovem Adriel Araújo, de idade não divulgada, vítima do 'tribunal do crime'. Adriel foi sequestrado e morto por integrantes de uma facção criminosa com atuação na região sudeste do Pará. As apreensões foram realizadas após o desaparecimento do rapaz ser comunicado por familiares à Polícia Civil. Em nota, a PC do Pará informou que o caso é investigado sob sigilo.

A partir da denúncia, equipes da Delegacia de Homicídios iniciaram diligências e analisaram imagens de câmeras de segurança que mostraram o momento em que Adriel foi levado por vários indivíduos. De acordo com informações do portal Correio de Carajás, após o grupo sequestrar Adriel o levou para uma zona de mata.

Uma operação integrada foi realizada com policiais militares para desmantelar o grupo responsável pelo chamado “tribunal do crime”, prática utilizada por facções criminosas para julgar e executar pessoas consideradas rivais ou que descumprem regras impostas pela organização.

O dedo da vítima

Quatro suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar como participantes da ação criminosa. Na continuidade da operação, policiais civis localizaram e capturaram outro suspeito, que indicou o local para onde a vítima teria sido levada. Neste local, a equipe encontrou um dedo, provavelmente de Adriel.

As equipes também seguiram até uma área de mata nas proximidades do rio Parauapebas, onde realizaram buscas pelo corpo da vítima, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. Os cinco adolescentes foram apreendidos em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração de organização criminosa.

As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os participantes do crime, além de localizar o corpo da vítima. A corporação destacou que a operação faz parte do trabalho permanente de combate às facções criminosas que atuam em Parauapebas e na região de Carajás.

Denúncia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.