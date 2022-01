Ciclista morre atropelado por ônibus em Santarém; veja

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um ciclista na manhã desta quarta-feira (26), em Santarém, no oeste do Pará. O ciclista seguia na Avenida Borges Leal com Turiano Meira, bairro Santíssimo, quando colidiu na porta de um carro que estava estacionado e em seguida foi atingido por um ônibus que passava na via.

A vítima foi identificada como Jucelino Brito, 41 anos. Ele ainda chegou a ser encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois dos primeiros atendimentos médicos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista do carro estacionado abre a porta e a fatalidade acontece. O ciclista não tem nem tempo de ter alguma reação, ele cai e na sequência é atropelado pelo ônibus.