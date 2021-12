Ciclista morre após ser atingido por caminhão e cair no túnel do Entroncamento

Um caso trágico parou o início do quilômetro 1 da BR-316, no bairro do Castanheira, na capital paraense. Na tarde desta quarta-feira (8), um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão e despencar de uma altura de aproximadamente 30 metros, dentro do túnel do Entroncamento, no sentido Ananindeua-Belém. Ronilson Nascimento Castro Soares, de 40 anos, caiu de cabeça, ainda em cima do veículo de duas rodas que conduzia. O caso ocorreu por volta das 13 horas.

Aos agentes do 27º Batalhão da Polícia Militar, que atenderam a ocorrência, populares relataram que o motorista de um caminhão foi responsável pelo acidente. Eles teriam visto quando o condutor atingiu o ciclista, que se desequilibrou e caiu. "Testemunhas contaram que o motorista fugiu. Condutores de um veículo e de uma motocicleta ainda teriam chegado a ir atrás dele, mas não o encontraram mais", detalhou o tenente Moacir Júnior. A vítima trabalhava em uma rede de supermercados paraense.

Provavelmente, a queda foi a causa da morte. No local, a roda traseira da bicicleta, que estava bastante amassada, indicou o impacto do acidente. No local, diversos curiosos se aglomeraram, na parte de cima do túnel, para acompanhar o caso mórbido.

Familiares foram avisados do acidente pelos agentes de segurança pública da PM, que isolaram a área até a chegada de uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

O motorista apontado como pivô do acidente não foi identificado. O caso foi registrado na Seccional da Marambaia.