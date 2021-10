VÍDEO: Ciclista fica ferido após ser empurrado durante competição em Santarém

Durante a terceira edição do Desafio Alter de MTB, no domingo (24), realizado nas ruas da vila de Alter do Chão, um ciclista identificado como Luis Assunção, empurrou o colega de competição, Marcos Wilson, quando ambos estavam se aproximando da linha de chegada. A cena foi registrada e o vídeo circulou nas redes sociais, grande repercussão.

De acordo com o relato de Marcos, ao perceber que seria ultrapassado, próximo a linha de chegada da competição, Luis teria empurrado ele com uma das mãos de maneira proposital. Após o empurrão, Marcos saiu da pista e subiu sem controle na calçada, tentando desviar das pessoas que acompanhavam o evento. Marcos atingiu um fotógrafo que estava trabalhando e com o choque foi ao chão e machucou a boca.

“Estávamos no sprint final, disputando a terceira colocação e eu estava atrás dele. Tentei fazer a primeira tentativa de ultrapassagem pelo lado direito, foi quanto joguei a bike para o lado e ele me fechou. Recuei e tentei pelo outro lado, e ele já veio me empurrando com a mão”, o ciclista completou dizendo que a dor maior foi de ver a filha de nove anos chorando. “Isso me cortou o coração, ela estava assustada com a situação”, finalizou.

Logo após o acontecido, Luís postou em um grupo de aplicativo de mensagens em que Marcos também estava, que o empurrão foi proposital. “Empurrei, estava na frente. Tentar me passar só se for por cima, dos lados não”, escreveu. Em outra mensagem Luís escreveu. “Tentou me passar e fechei a porta. Marquinhos da farmácia kkkkkkkkk voltou pra farmácia rápido".

A premiação do 3º lugar ficou com o Marcos, pois a organização do evento entendeu que ele seria o vencedor. O caso foi parar na delegacia, Marcos registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso. “Ele em momento algum pediu desculpas, só perguntou como eu estava e disse que queria arcar com as despesas, não aceitei. Segundo ele, foi um acidente”, relatou Marcos.

Procurado pela Redação Integrada de O Liberal, Luis não se pronunciou sobre o ocorrido.