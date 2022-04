Ciclista é atropelado e morre na pista do BRT, na Augusto Montenegro; condutor do carro fugiu

Um homem de 30 anos morreu em um grave acidente no início da manhã deste domingo (10), no bairro do Mangueirão, em Belém. Leandro Emanuel Moura Pereira conduzia uma bicicleta pela avenida Augusto Montenegro, na pista do BRT, quando foi atingido por um carro de passeio que vinha em alta velocidade, também pela via exclusiva de ônibus. O condutor do automóvel fugiu do local sem prestar socorro e segue foragido. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.

Segundo os relatos de testemunhas, a colisão aconteceu por volta das 5h30, quando ainda estava escuro. Um amigo contou que Leandro estava voltando de uma festa de aniversário e, no perímetro entre a passagem Deus é Bom Pai e avenida Mangueirão, foi atingido pelo carro particular, de cor branca, que estaria em alta velocidade trafegando pela pista do BRT. Ele bateu a cabeça e morreu na hora, sem chance de ser socorrido e com várias fraturas pelo corpo.

Depois de colidir com a bicicleta da vítima, o condutor do automóvel fugiu do local. "Ele tava 'chutado' quando bateu no rapaz, acho que no mínimo a uns 100 quilômetros por hora, e nem parou pra ver o que tinha acontecido, só foi embora na mesma hora", contou uma das testemunhas. Na pista do BRT havia muito sangue de Leandro Emanuel e também peças da bicicleta dele, que ficou totalmente destruída.

Bicicleta da vítima ficou destruída após a colisão (João Paulo Jussara/ O Liberal)

A Polícia Civil isolou o local e uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). No local do acidente, parentes e amigos de Leandro estavam muito abalados. Ele trabalhava como funcionário de um supermercado. O condutor do automóvel segue foragido. Qualquer informação que ajude a identificá-lo pode ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações - Ciop (190). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.