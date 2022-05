Cerca de 30 motocicletas roubadas são apreendidas durante operação 'Segurança por Todo o Pará'

​Cerca de 30 motocicletas com registro de furto/roubo foram apreendidas durante a operação “Segurança por Todo o Pará”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Os municípios de Igarapé-Miri, Abaetetuba, Colares, Vigia, São Caetano de Odivelas e Rurópolis foram alvos da operação.

O trabalho articulado envolve todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública do Estado, bem como das cidades mencionadas, e tem como objetivo combater a criminalidade. Segundo o gerente das Circunscrições Regionais de Trânsito do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Josimar Viana, todos os veículos apreendidos durante a operação são motocicletas com registro policial ou com alguma adulteração.

“A repressão a veículos roubados é um dos focos da operação deflagrada pelo Governo do Estado para reduzir essa prática, que ainda é comum no interior do Pará”, explicou.

As abordagens ocorrem em conjunto com o Detran, Departamentos Municipais de Trânsito (Demutrans), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Somente em Igarapé-Miri, município com o maior registro de veículos irregular​​es flagrados pelas Forças de Segurança, quatro motocicletas foram recolhidas para a Ciretran de Abaetetuba e seis removidas ao Parque de Retenção do Detran, também em Abaetetuba. Outras três, com registro de roubo, foram apresentadas à delegacia do município.

Em Rurópolis, as atividades de fiscalização na Avenida Brasil também resultaram na apreensão de veículos sem placa, com chassi adulterado ou suprimido e com registro de roubo ou furto.