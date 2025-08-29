Capa Jornal Amazônia
Cerca de 10 kg de cocaína e 20 mil maços de cigarros ilegais são apreendidos em Santa Maria do Pará

A droga e os cigarros estavam no bagageiro de um ônibus de viagem que saiu de Belém com destino a Fortaleza

O Liberal
fonte

Cerca de 10 kg de cocaína e 20 mil maços de cigarros ilegais são apreendidos em Santa Maria do Pará. (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Cerca de 10 kg de cocaína e 20 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quinta-feira (28), durante uma fiscalização no quilômetro 102 da BR-316.

De acordo com a PRF, por volta das 20h, os agentes abordaram um ônibus de viagem que havia saído de Belém e tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará. Ao serem abordados e questionados pelos agentes, os motoristas confessaram que estavam transportando os 20 mil maços de cigarros sem nota fiscal.

Em seguida, foi feita uma inspeção no bagageiro com a ajuda do cão farejador da PRF. O cão localizou, além dos maços de cigarros, duas caixas contendo uma substância semelhante à cocaína, que eram transportadas como encomenda. A droga totalizou 10 kg.

Diante dos fatos, os motoristas foram presos e levados, juntamente com a droga e os cigarros, à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará para os procedimentos cabíveis.

Palavras-chave

Apreensão de drogas
Polícia
