Cerca de 1.500 infrações já foram computadas pelo Detran na Operação 'Boas Festas'

Com a aproximação do feriado de réveillon, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) e o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar emitiram uma série de recomendações, alertando os paraense para os principais cuidados para quem quer curtir a festa de final de ano em praias e balneários do estado. Antes de tudo, segundo um dos especialistas do órgão de trânsito, o primeiro passo é ter a documentação do veículo e do condutor em situação regular.

“A fiscalização é um modo preventivo para não acontecer o que que a gente mais teme: acidentes e mortes no trânsito. O trabalho dos setores de Fiscalização juntamente com a Educação vem de modo a prevenir esses tipos de ocorrências. Nós estamos com equipes de Operação no Trânsito e Educação no Trânsito a postos para orientar as pessoas que estão chegando nos balneários e praias e dar as orientações necessárias para que a gente possa ter maior segurança ao dirigir neste período”, esclareceu Bento Gouvêia, diretor técnico-operacional do Detran/PA.

Cerca de 1.500 infrações já foram computadas pelo Detran/PA durante a Operação "Boas Festas". A maioria delas é a falta do uso de capacete. Mais de 20 atendimentos pelo crime de alcoolemia foram realizados, sendo sete prisões. Quatro acidentes na BR-316 e um com vítima fatal na PA-391(estrada de Mosqueiro) foram registrados neste período.

O Batalhão de Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, continuará atuando em parceria com o Detran, nas estradas do Pará com suporte de efetivo em viaturas e motocicletas durante o período do réveillon.

Atualmente o BPRV atua em 21 Postos de Controle Rodoviário por meio das ações ostensivas em pontos estratégicos denominada Visibilidade; Identificação Veicular designada em fiscalizar e controlar os acessos às rodovias e em operações conjuntas com o Detran, por meio de ações educativas e preventivas quanto ao não consumo de teor alcoólico dos condutores.

No total, mais de 120 policiais militares estão envolvidos na operação, com maior efetivo destacado para o distrito de Mosqueiro e Salinópolis. “As ações são planejadas para atendermos aos 21 Postos de Controle Rodoviário. No período, Salinas e Mosqueiro recebem maior aparato de atuação conjuntamente com o Detran, seja no Posto Rodoviário e especialmente no curso das rodovias, também contando com suporte dos equipamentos tecnológicos de busca veicular e regulador de velocidade”, explicou o major Armando Jofre, subcomandante do BPRV.