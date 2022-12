Caso Yasmin: ministro do STJ nega mais um habeas corpus do dono da lancha

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca recusou na segunda-feira (19) outro pedido de habeas corpus de Lucas Magalhães de Souza, do dono da lancha envolvida na morte da influenciadora Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo. A defesa do acusado foi até Brasília (DF) solicitar a revogação da prisão de Lucas, mas não obteve sucesso. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (20) pela comunicadora Bruna Lorrane, que vem acompanhando o caso. Com mais esse habeas corpus negado, Lucas contabiliza cinco medidas judiciais negadas pela Justiça.

Segundo Bruna, os advogados do dono da lancha alegaram que o cliente é réu primário, pai de uma criança menor de 12 anos e que o crime não teve violência ou grave ameaça, mas sim um evento isolado na vida dele.

A defesa requisitou a liminar e, se necessário, aplicação de medidas cautelares alternativas. Porém, a anulação da prisão de Lucas só existiria caso houvesse algum tipo de ilegalidade no aprisionamento dele.

Com base no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Reynaldo negou outro habeas corpus do dono da lancha. Lucas segue preso na Cadeia Pública para Jovens e Adultos (CPJA), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel até o julgamento dele.

Relembre o caso

Yasmin desapareceu por volta de 22h30 da noite do dia 12 de dezembro de 2021, após participar de um passeio de lancha pelo rio Maguari, também na capital paraense. Outras 18 pessoas estavam a bordo da embarcação. O corpo da universitária foi encontrado às 12h40 do dia seguinte, segunda-feira (13), em Icoaraci.

Para ajudar as autoridades policiais a esclarecerem as causas e circunstâncias da morte da influenciadora, foi realizada a reprodução simulada dos fatos, nos dias 12 e 13 de abril. Por causa do segredo de Justiça ao qual o processo foi submetido, o resultado da reconstituição ainda não foi revelado oficialmente pelas Polícias Civil (PC) e Científica do Pará (PCP).

Além de Lucas, outras seis pessoas foram indiciadas pela PC e foram: Euler André Magalhães da Cunha, Bruno Faganello dos Santos, Alex Teixeira do Rosário, Cecília Souza de Souza, Claudielly Tayara de Souza da Silva e Barbara de Araújo Ramos. Todos estavam na embarcação junto com Yasmin e foram apontados no inquérito policial entregue ao Ministério Público do Pará (MPPA).

De acordo com o delegado Cláudio Galeno, titular da Divisão de Homicídios (DH), foram identificados quatro crimes cometidos pelos passageiros: falso testemunho, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e fraude processual.