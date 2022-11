Caso Yasmin: mãe espera mais de 100 pessoas na missa de um ano da morte da filha

Eliene Cristina Fontes, mãe de Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, espera que mais de 100 pessoas devam participar na missa de um ano da morte da jovem. A celebração será realizada no dia 12 do próximo mês, na Paróquia da Santíssima Trindade, localizada no bairro de Campina, em Belém. Em dezembro do ano passado, a influenciadora desapareceu por volta de 22h30 durante um passeio de barcos pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 15 pessoas. O corpo da jovem foi encontrado no dia seguinte às 12h40.

No próximo sábado (12) completará 11 meses desde que o caso ocorreu. Eliene conversou com a reportagem nesta sexta-feira (11) para falar um pouco mais da lembras que tinha da filha. Ela disse que lembrará de todas a histórias que tiveram juntas, além de mais qualidades que Yasmin tinha. “O sorriso e a cumplicidade dela”, destacou a mãe.

'Preciso que esse homem apodreça na cadeia', disse Eleine sobre prisão do dono da lancha

O dono da lancha em que estava Yasmin, identificado como Lucas Magalhães, foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC) na última quinta-feira (3) em Ananindeua. O titular da Divisão de Homicídios (DH), Cláudio, Galeno, contou que Lucas foi detido pelos crimes de homicídio por dolo eventual, fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

Lucas foi encaminhado à DH e chegou algemado às 18h44 na unidade policial. Assim que o dono da lancha saiu da viatura. familiares da influenciadora começaram a chamá-lo de “assassino” e “desgraçado”.

Eliene disse que a morte de Yasmin não tinha sido uma “fatalidade” e chamou Lucas de “assassino”.

A mãe da vítima ainda comentou que, somente após quase um ano depois que Yasmin morreu, obteve justiça. Ela ainda levantou a questão dos depoimentos dos 15 passageiros que estavam na embarcação no momento do acidente. Eliene espera que as outras pessoas que estavam na embarcação sejam punidas.

“Desde o início, eu sempre soube que não foi um acidente. Ele (Lucas) é um mentiroso, um ‘marginal’, um assassino. Nunca prestou ajuda, solidariedade ou como nós estávamos. Eu espero que ele (Lucas) continue pagando por todos os crimes que ele cometeu e os outros (passageiros) também sejam culpabilizados pelo o que fizeram. Eu não estava aqui nem quando ele chegou ou quando os advogados chegaram. Infelizmente ou felizmente, porque não sei como seria a minha reação. Quase 11 meses. Eu tinha acabado de sair da igreja, marcar a missa de um ano da minha filha, quando eu podia estar marcando o vestido que ela ia usar na formatura. Não tem sensação melhor, só se eu tivesse minha filha de volta. Eu preciso que esse homem apodreça na cadeia”, afirmou.