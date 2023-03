Caso Yasmin: Justiça manda soltar Lucas Magalhães

Lucas Magalhães, proprietário e condutor da lancha na qual Yasmin Cavaleiro de Macêdo estava quando morreu, em dezembro de 2021, será libertado. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), divulgada na manhã desta segunda-feira (27). Ele estava preso na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), no complexo prisional de Santa Izabel do Pará, desde novembro do ano passado. As medidas cautelares ainda serão determindas, como restrição de horários de locomoção e até monitoramento eletrônico.

O julgamento de Lucas está pré-agendado para o dia 31 de maio deste ano. Após a audiência do dia 17, ficou decidido que Lucas será julgado pelas quatro acusações que pesam contra ele: homicídio com dolo eventual, disparo de arma de fogo, posse de arma de fogo e fraude processual.

A fraude, segundo as investigações da Polícia Civil, é porque após o desaparecimento de Yasmin, ele teria, supostamente, escondido a arma de fogo que manuseou; teria determinado a modificação da lancha apreendida; e ainda teria inserido, após a ocorrência, novos equipamentos de segurança na embarcação, adulterando a apreensão.

