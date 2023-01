Caso Yasmin: justiça arquiva inquérito de mais uma pessoa indiciada no processo

Nesta quarta-feira (18), uma nota da defesa de Claudielly Tayara de Souza da Silva, uma das pessoas indiciadas no processo que investiga a morte da influencer Yasmin Macedo, afirma que Claudielly foi inocentada depois que o Ministério Público do Pará (MPPA) decidiu arquivar o inquérito por falta de provas. Segundo o documento, no dia 10 deste mês, a Justiça acolheu a decição do MPPA.

Os advogados associados Adrian Barbosa e Silva e André Luiz de Oliveira Pereira assinam o documento que foi divulgado nesta quarta e detalha que Claudielly da Silva havia sido indiciada por fraude processual majorada, mas que não houve provas que sustentassem a acusação.

"Chegou a ser viculado nas mídias como se Claudielly estivesse respondendo por falso testemunho, mas na verdade, não é isso. A fraude processual majorada é quando a pessoa insere novos elementos no fato para dificultar o trabalho das autoridade. Porém, não havia elementos de prova que confirmassem isso, por isso, o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito", explica o advogado Adrian Barbosa.

O requerimento do MPPA quanto ao arquivamento do inquérito contra Claudielly da Silva, segundo nota dos advogados, foi feito ainda em dezembro do ano passado, no dia 15, após "análise minunciosa do Relatório Final do Inquérito Policial". No dia 10 de janeiro deste ano, o Juízo da 9º Vara Criminal de Belém acolheu integralmente o requerimento do MPPA, determinando o arquivamento da investigação.

Adrian enfatiza que, diante da decisão da Justiça, Claudielly se torna inocente das acusações e não resta contra ela nenhum procedimento criminal. A nota acrescenta, ainda, que Claudielly tinha boa conduta social, jamais faltou com a verdade durante os depoimentos e colaborou com a atuação dos órgãos do Sistema Judicial Paraense.

Outros três investigados já tiveram inquérito arquivado no caso

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) também acatou o pedido do Ministério Público do Pará (MPPA) para arquivar o inquérito que investigava outras três pessoas indiciadas pelo crime de falso testemunho no processo que investiga a morte do influencer paraense Yasmin Cavaleiro de Macedo. São elas: Alex Teixeira do Rosário, Cecília Souza de Souza e Bárbara de Araújo Ramos. A decisão foi assinada pelo juiz Marcus Alan de Melo Gomes, da 9ª Vara Criminal de Belém, no dia 10 deste mês.