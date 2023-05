Caso Yasmin: julgamento do dono da lancha ocorre na próxima semana

O julgamento de Lucas Magalhães de Souza, onde a influenciadora digital e estudante de medicina veterinária Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo estava antes de cair e aparecer morta, horas depois, nas águas do rio Maguari, em Belém, ocorrerá na semana que vem. O acusado, que cumpre medidas cautelares para permanecer em liberdade, irá a júri popular na próxima quarta-feira (31), às 9h, no Fórum Criminal da Capital, bairro Cidade Velha. Ele estava desde dezembro do ano passado e foi solto em março deste ano.

VEJA MAIS

Em janeiro deste ano, após audiência de instrução e julgamento, a Justiça decidiu que ele deveria ser levado ao Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio com dolo eventual, posse e disparo de arma de fogo e fraude processual.

A fraude, segundo as investigações da Polícia Civil, deve-se ao fato de que, após o desaparecimento de Yasmin, ele teria, supostamente, escondido a arma de fogo que manuseou; teria determinado a modificação da lancha apreendida; e ainda teria inserido, após a ocorrência, novos equipamentos de segurança na embarcação, adulterando a apreensão.

Relembre o caso

A influenciadora desapareceu na noite de 12 de dezembro de 2021, durante um passeio de barco pelas águas do rio Maguari, em Belém, onde estavam outras 19 pessoas. Yasmin teria sumido por volta de 22h30. O corpo da jovem foi encontrado às 12h40 de segunda-feira, dia 13, no distrito de Icoaraci, próximo a uma marina particular, a aproximadamente 11 metros de profundidade.