Caso Juíza Mônica de Oliveira: corpo da magistrada é liberado do IML para velório

O corpo da juíza Mônica Andrade Figueiredo de Oliveira foi liberado na manhã desta quarta-feira (18), do Instituto Médico Legal (IML). Familiares da magistrada estavam aguardando a liberação para acompanhar o traslado para Campina Grande, na Paraíba, onde deve ocorrer o velório. O enterro está previsto para ocorrer no mesmo dia, na cidade de Barra de Santana, também na Paraíba, e onde os pais da juíza estão enterrados.

Entenda o caso

O corpo da juíza Mônica Maria teria sido encontrado pelo próprio companheiro, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, dentro de um carro, no estacionamento do edifício Real Dream, localizado na travessa Três de Maio, bairro de São Brás. Em seguida, o juiz João Augusto dirigiu até a Divisão de Homicídios de Belém, onde deixou o corpo e prestou depoimento. O corpo da juíza tinha um ferimento causado por arma de fogo.

Em depoimento, o juiz João Augusto revelou que o casal teria tido uma briga na noite de segunda-feira (16) e Mônica Maria arrumou seus pertences afirmando que iria viajar. Já na manhã de terça-feira, o magistrado teria saído para trabalhar e encontrou o corpo da esposa dentro do próprio carro, com um ferimento de bala no peito. A arma usada por ela teria sido do juiz.