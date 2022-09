Caso Bruno Damasceno: morte do estudante ainda é um mistério quase dois meses após início da perícia

Quase dois meses depois do início da necropsia, o laudo que pode apontar as prováveis causas da morte de Bruno Damasceno, que era estudante de medicina veterinária da Universidade Federal Rural do Pará (Ufra), ainda não foi concluído e investigações também não chegaram a identificar nenhum suspeito. A família segue sem respostas. Na última quarta, 28, o estudante foi homenageado em um projeto da Ufra.

O corpo de Bruno foi encontrado pelas autoridades no dia 12 de agosto deste ano, em avançado estado de decomposição no Rio Maguari, passando o Parque dos Igarapés, no bairro do Tenoné, em Belém. Ele foi dado como desaparecido no dia 6 do mesmo mês.

Imagens de câmera de segurança de um restaurante localizado na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, são os últimos registros de Bruno ainda em vida, no dia 7 de agosto, por volta das 5h48. Segundo o rastreio de localização do celular do estudante feito pela família ainda no primeiro dia de desaparecimento, o último lugar em que Bruno esteve teria sido em Ananindeua.

Desde que o corpo foi encontrado, a Polícia Científica do Pará (PCP) realiza perícia para tentar compreender a provável causa da morte de Bruno e a Polícia Civil (PC) investiga o caso para tentar esclarecer o que aconteceu desde o desaparecimento. Até o momento, nenhum resultado foi obtido. Em nota, as polícias afirmam:

"A Polícia Científica do Pará informa que o procedimento está sendo realizado e ao ser concluído o laudo será repassado para a Polícia Civil. Já a PC informa que equipes da Divisão de Homicídios continuam realizando diligências para identificar os envolvidos na morte do universitário Bruno Rafael Damasceno. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido".

Estudante é homenageado em projeto universitário

Na última quarta-feira, 28, integrantes de um projeto de pesquisa e extensão da Ufra, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade de São Paulo (USP) fizeram uma homenagem a Bruno Damasceno.

O projeto de pesquisa "Amor de Gato", voltado para compreender a relação afetiva entre gatos e tutores, passou a ter uma ilustração baseada na foto de Bruno como logotipo nas redes sociais: