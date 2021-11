Caseiro é assassinado e tem corpo carbonizado em Santana do Araguaia

Um caseiro conhecido como “Jota” foi assassinado e teve o corpo carbonizado. O crime aconteceu na última terça-feira, 23, em uma chácara próxima ao distrito de Barreira dos Campos, município de Santana do Araguaia, região sul do Pará. Com informações do site O Impacto.

Segundo a Polícia Militar, a cena da casa era de uma briga, com tudo revirado. O acusado tentou se esconder, mas foi preso por uma guarnição da Polícia Militar, numa chácara próxima do local do crime.

A PM informou que o corpo da vítima foi encontrado em um dos cômodos da casa carbonizado, misturado com algumas cadeiras, uma bicicleta, várias panelas e outros objetos, que ainda estavam sendo consumidos pelo fogo.

Ainda conforme a PM, “Jota” foi assassinado com golpes de faca e após foi queimado. O acusado do homicídio, identificado como João da Cunha de Araújo, 45 anos, foi preso tentando se esconder numa área de pastagem.

Um vizinho da vítima chegou ao local após o crime e acionou a PM. Após ser apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, João Araújo confessou a autoria do crime e disse que agiu em “legitima defesa”.

O acusado alegou que o caseiro o havia ameaçado usando uma faca, segundo informou a PC. Ele foi autuado em flagrante delito mediante a acusação do crime de homicídio.