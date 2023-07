Casal suspeito de tráfico de drogas é encontrado morto em Ourilândia do Norte, no sul do Pará

O casal Edimael Pereira de Lucas, de 32 anos, e Jacilene Lima Rodrigues, 47, foi encontrado morto na manhã do último sábado (22), na localidade “Placa da Batéia”, a cerca de 30 quilômetros da sede do município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Os dois seriam traficantes de drogas e estariam envolvidos em “rixas” entre facções criminosas.

Edimael e Jacilene foram baleados e também teria sido alvo de tortura antes de morrerem. No local do crime, foram encontradas cápsulas de calibre .380.

As polícias Civil e Militar estiveram no local. Autoria e motivação do crime são investigadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Edimael Lucas é de família tradicional de Tucumã, enquanto Jacilene é natural da capital paraense, Belém.