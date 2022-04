Casal supostamente discute e motorista colide contra árvore na João Paulo II

O motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore que pertence ao canteiro central da avenida João Paulo II, sentido BR-316, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. O acidente foi registrado durante a chuva que caiu sobre Belém, na tarde desta quinta-feira (7). Ninguém ficou ferido.

Além da árvore, um pequeno poste de energia e a mureta de proteção do canteiro central foram atingidos. Com a colisão, a frente do automóvel ficou bastante destruída. Testemunhas disseram que, no carro, havia apenas um casal. Eles deixaram o local após o acidente.

A primeira versão aponta para o fato de que o motorista estaria em alta velocidade e, por conta disso, não teria conseguido realizar uma curva para acessar a BR-316. Outra versão, apresentada por um motorista de aplicativo, que vinha logo atrás do casal é de que, possivelmente, os dois estariam discutindo dentro do carro, o que teria resultado no acidente.