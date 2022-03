Casal sofre queimaduras após vazamento de botijão de gás; veja o fazer para evitar acidentes

Por pouco, o vazamento de um botijão de gás não causou maior número de vítimas na residência do bairro Jutaí, no município de Santarém, neste último sábado (5), no oeste do Pará. Ainda que menos grave, o acidente deixou um homem e uma mulher feridos, com queimaduras de 1º grau. As informações são do site Giro Portal.

Segundo vizinhos relaram ao Corpo de Bombeiros, o fogo começou no botijão. O dono da casa percebeu algo estranho e viu o fogo se alastrar pela cozinha, mas ele e a esposa conseguiram sair correndo do imóvel, ainda assim tiveram queimaduras leves.

Os bombeiros do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) foram chamados por volta das 10h40, e disseram que o incêndio começou depois que a válvula do botijão se rompeu.

De acordo com o sargento Ériton Leal, do 4º GBM, um bombeiro militar que mora nas proximidades conseguiu tirar o botijão de dentro do imóvel.

"Recebemos uma ocorrência sobre incêndio em residência no bairro Jutaí. Chegamos no local e identificamos que houve o vazamento de uma botija de gás com fogo. Mas o objeto já havia sido retirado da casa pelo 3º sargento Hamburgo, que mora nas proximidades", destacou o sargento Ériton.

O botijão não chegou a explodir devido a um sistema de segurança. O sargento Ériton Leal, do 4º GBM, informou, ainda, que o vazamento liberou fogo, porque foi estourada a válvula de segurança. Ele disse que após a retirada do objeto da casa, os bombeiros estancaram o vazamento.

Um casal de idosos sofreu queimaduras de 1º grau. "No local haviam duas vítimas, um casal de idosos. Eles não sofreram queimaduras graves e foram levados para o Pronto Socorro Municipal (PMS), pela equipe de resgaste", contou o sargento.



O sargento também explicou que o dispositivo de segurança é chamado de plugue fusível e tem a função de evitar que o botijão exploda em casa de incêndio, e quando chega perto de 70°C se derrete.

"Modelos de botijas da P-5 a P-13 têm dispositivo de segurança que é o plugue fusível. A P2 não tem essa válvula de segurança, o que poderia causar uma explosão. E o modelo retirado da casa era P-13, de uso doméstico, a válvula de segurança aquece, derrete liberando a pressão interna da botija impedindo a explosão", enfatizou o sargento.

Confira dicas do Corpo de Bombeiros para o uso seguro do botijão de gás de cozinha: