Casal jovem assalta loja de celular em Marituba neste sábado (11)

Às 9h do último sábado (11), um casal jovem foi flagrado cometendo assalto a uma loja de celulares pertencente à uma grande corporação de marca desses aparelhos, no município de Marituba, na Grande Belém. Pelas imagens, é possível ver a movimentação da dupla na unidade, onde aparece ao menos duas funcionárias e um homem, que demonstra ser um cliente.

A mulher vasculha o balcão da loja, e após se aproximar de uma das funcionárias e a obriga a levá-la até uma sala mais restrita do estabelecimento. As duas entram nessa sala e a porta se fecha. Enquanto isso, o homem carregando uma mochila fica atento à outra funcionária e dirige palavras para ela. Essa jovem está o tempo todo sentada atrás do balcão da loja, e na frente dela há um segundo homem, que dá a entender ser um cliente.

Pelo horário, a loja estava recém aberta. O suspeito parece agitado e,por fim, ele também entra na mesma sala restrita, onde já estavam a suspeita do assalto e a funcionária.

O Grupo Liberal pediu informações sobre o assalto à Polícia Civil e aguarda retorno, na tarde deste sábado (11).