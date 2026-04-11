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Polícia

Casal jovem assalta loja de celular em Marituba neste sábado (11)

Crime foi registrado por câmera de segurança interna e vídeo mostra toda a movimentação do homem e da mulher na loja

O Liberal
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Mulher é flagrada à procura de objetos em loja de celular em Marituba, neste sábado (11). Ela agiu em companhia de um homem. (Reprodução / Redes Sociais)

Às 9h do último sábado (11), um casal jovem foi flagrado cometendo assalto a uma loja de celulares pertencente à uma grande corporação de marca desses aparelhos, no município de Marituba, na Grande Belém. Pelas imagens, é possível ver a movimentação da dupla na unidade, onde aparece ao menos duas funcionárias e um homem, que demonstra ser um cliente. 

A mulher vasculha o balcão da loja, e após se aproximar de uma das funcionárias e a obriga a levá-la até uma sala mais restrita do estabelecimento. As duas entram nessa sala e a porta se fecha. Enquanto isso, o homem carregando uma mochila fica atento à outra funcionária e dirige palavras para ela. Essa jovem está o tempo todo sentada atrás do balcão da loja, e na frente dela há um segundo homem, que dá a entender ser um cliente.

Pelo horário, a loja estava recém aberta. O suspeito parece agitado e,por fim, ele também entra na mesma sala restrita, onde já estavam a suspeita do assalto e a funcionária. 

O Grupo Liberal pediu informações sobre o assalto à Polícia Civil e aguarda retorno, na tarde deste sábado (11).

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