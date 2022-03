Casal é vítima de tentativa de homicídio em Parauapebas

Um casal foi vítima de tentativa de homicídio, no início da tarde desta segunda-feira (28), na rua Santa Catarina, bairro Liberdade, em Parauapebas, região sudoeste do Pará. O crime foi registrado por volta das 13h20. As vítimas foram identificadas como Maycon Lincor Pereira, 25 anos, e Estefâni Cardoso de Oliveira, 21 anos. Ninguém foi preso e não foram divulgados detalhes sobre o que pode ter motivado o crime. As informações são do site Debate Carajás.

Câmeras de segurança de um bar registraram a ação criminosa. Nas imagens, dois suspeitos, em uma motocicleta, se aproximaram do casal e pararam no meio da rua. O garupa desceu da moto e efetuou os disparos de arma de fogo contra as vítimas, que foram atingidas. Os tiros causaram assustaram as pessoas que estavam no local do atentado.

Maycon Pereira e Estefâni Oliveira foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), sem risco de morte. O caso se encontra sob investigação do Departamento de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas.