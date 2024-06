Casal é preso por estelionato após passar cheques sem fundo para pecuaristas em Castelo dos Sonhos

Um casal suspeito de estelionato foi preso na última terça-feira (18) em Castelo dos Sonhos, distrito do município brasileiro de Altamira, no oeste pararense. As primeiras informações apontam que eles enganavam passavam cheques sem fundo a pecuaristas da região. O casal foi detido após a polícia da região receber uma denúncia de uma das vítimas no último domingo (16). Os dois já se encontram à disposição da Justiça.

A vítima, um homem que não foi identificado, procurou a polícia para informar que duas pessoas estariam aplicando golpes em pecuaristas da região. Segundo ele, o casal comprava diversas cabeças de gados e passava cheques fraudulentos para saldar as dívidas. Entre as vítimas, estava um amigo do homem que denunciou. Ele teve um prejuízo de R$ 500.000.

"Após o relato do informante, a equipe fez buscas pelos nomes dos suspeitos e constatou que eles eram procurados pela Polícia Civil de Minas Gerais por terem cometido o mesmo crime no município de Frutal. Desta forma, os agentes passaram a efetuar diligências para prender os estelionatários e cumprir os mandados de prisão que estavam em aberto", informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Além disso, também foi apurado pela PC que o casal já tinha histórico criminal em outros estados. Os suspeitos aplicaram um golpe no valor de R$ 94.000 em um hospital de câncer da cidade de Barretos, no estado de São Paulo. Já em Minas Gerais, segundo investigações da polícia de MG, os crimes que eles cometeram ultrapassaram o valor de R$ 670.000.