Casal é preso em flagrante com dinheiro e drogas

Um homem e uma mulher, que não tiveram identidade revelada, foram presos suspeitos de comercializar entorpecentes no bairro do 40 horas, em Ananindeua, na Grande Belém. A ação foi realizada no último sábado, 11, por militares do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM).

Os policiais participavam da operação “Impacto”, que visa reduzir a incidência de ações criminosas na área do 6º BPM e realizavam rondas na estrada do conjunto Ariri, quando perceberam que um casal tentou fugir para uma área de mata, depois de terem notado a aproximação dos agentes.

Os suspeitos foram abordados e com eles os PMs encontraram 59 papelotes de maconha, 79 papelotes de cocaína e R$ 272 em dinheiro. A dupla foi encaminhada para a Seccional Urbana da Cidade Nova, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.