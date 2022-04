Casal é preso com mais de 700 papelotes de cocaína, em Outeiro

Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Militar na manhã da última segunda-feira (4), no bairro Brasília, em Outeiro, distrito de Belém. De acordo com informações da PM, mais de 700 papelotes de cocaína foram apreendidos durante a operação "Saturação", em posse de um homem e uma mulher, cujas identidades não foram divulgadas. Um terceiro suspeito, que estava com a dupla, ainda conseguiu fugir em uma motocicleta.

Segundo o relato de policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM), uma equipe estava fazendo rondas durante a operação, na rua Juscelino Kubitschek, em Outeiro, quando avistou três pessoas suspeitas em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação das viaturas, o trio teria tentado fugir do local. Dois deles foram alcançados, enquanto o terceiro fugiu na motocicleta, atirando contra os agentes.

Os policiais, então, solicitaram o apoio de uma equipe de motopatrulhamento e realizaram uma revista pessoal no casal. Com o homem, foram encontrados 260 papelotes de pasta base de cocaína, enquanto a mulher que estava com ele foi flagrada com outras 250 porções da droga em uma sacola plástica.

Ainda de acordo com a PM, a dupla teria confessado que faria a entrega das drogas em um ponto de tráfico e levado os policiais até o quintal de uma casa abandonada. Lá, foram encontrados mais 196 papelotes da mesma droga. Os suspeitos e o entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Outeiro.