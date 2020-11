Casal é preso com mais de 300 papelotes de entorpecentes em Belém

Um casal foi preso na manhã da última sexta-feira (6), por policiais militares do 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM), suspeitos de comercializar entorpecentes no bairro do Benguí, em Belém. Após tentativa de fuga, homem e mulher, sem identidade revelada pela polícia, confessaram a ação criminosa.

De acordo com a assessoria da PM, militares do 24º BPM, unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), foram acionados por meio de denúncias anônimas para atender uma ocorrência de violência doméstica que estaria acontecendo em uma residência no bairro do Benguí. Com a chegada da equipe policial, tanto o homem quanto a mulher tentaram fugir do local, mas foram alcançados pelos policiais. Após serem indagados, ambos confessaram comercializar drogas na área.

Durante revistas no imóvel, os policiais encontraram 262 papelotes cocaína e mais 78 papelotes de oxi (cocaína oxidada). O casal foi preso e conduzido para a delegacia do Benguí, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e permanecem à disposição da justiça.