Casal é preso com armas, munições e moto roubada em Viseu

Um casal foi preso por porte de armas e munições em Viseu, região nordeste do Pará. Eles estavam de carro quando passaram em um ponto de checagem da operação Murucututu. O trabalho é em conjunto com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV, da Polícia Militar) e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). A operação combina segurança viária e prevenção e repressão a crimes diversos.

Na quinta-feira (20), o casal passou de carro pelo ponto de checagem. Os policiais acharam que o motorista estava em atitude suspeita. Havia uma criança no veículo também. Documentação analisada e revista no carro. Foram encontrados R$ 11.171,00 em espécie e balanças de precisão, rádios comunicadores e uma pistola calibre 380 municiada. Imediatamente, os dois adultos foram questionados e reconheceram ter mais material.

Durante a análise de documentos, os policiais descobriram que o suspeito já havia sido preso no estado do Ceará e respondeu pelos crimes de homicídio e porte de arma de fogo. Os policiais militares acompanharam o casal até a casa onde moram. Lá, encontraram, mais uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38 e uma cartucheira calibre 16. Havia várias munições para essas armas. E ainda, uma motocicleta com registro de roubo.

Todo o material e os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Viseu. Lá, foram autuados por roubo e porte ilegal de armas e munições. Outras investigações podem ser iniciadas a partir do dinheiro apreendido, balanças e potenciais fornecedores e clientes do casal. Ambos estão à disposição da Justiça e a criança teve destinação adequada para esses casos com um adulto responsável.