Casal é baleado na frente de sua casa por dois homens em moto

Diogo da Conceição Ribeiro, de 26 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira, 9, no bairro da Terra Firme, em Belém. Segundo informações de testemunhas, Diogo estava na frente de sua residência, situada na passagem Rui Barbosa, acompanhado da namorada, identificada como Camila Vasconcelos, uma jovem de 23 anos. Era por volta de 20h30 quando o casal foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta.

Os criminosos dispararam várias vezes contra Diogo e Camila. Assustados, os dois tentaram escapar. Diogo correu para o chagão da vila onde residia com a namorada, mas, gravemente baleado, acabou caindo no chão e morreu ainda no local. Camila também foi atingida pelos tiros, mas foi socorrida por familiares e levada para o Pronto Socorro Municipal (PSM) do Guamá. O estado de saúde dela não foi informado.

Logo após o crime, os dois atiradores retornaram para a motocicleta e fugiram.

Moradores do entorno não souberam dar muitos detalhes da ocorrência. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, mas, de acordo com informações da Polícia Militar, Diogo tinha passagens por tráfico de drogas e estava respondendo em liberdade sob monitoramento eletrônico. Ninguém soube informar, contudo, se ele ainda estava envolvido em práticas criminosas e se possuia inimizades ou dívidas de tráfico que pudessem esclarecer as movitações do homicídio e da tentativa de assassinato de sua namorada.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Na localidade, centenas de pessoas se amontoaram nas calçadas para acompanhar o trabalho de análise das provas do crime feito pela equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

O corpo de Diogo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) no final da noite.