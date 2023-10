Casal é assassinado a tiros dentro de uma rede em Uruará

Marido e mulher foram assassinados a tiros dentro de uma rede, no município de Uruará, no sudoeste do Pará. O duplo homicídio ocorreu por volta das 19h20 de terça-feira (17), na rua J Neto, no bairro Baixada, na zona sul da cidade.

As vítimas foram identificadas como sendo Arrivonei da Cruz Pereira, de 31 anos, e Aline Aparecida da Silva Ribeiro, de 29. Ambos não tiveram chances de defesa.

Ainda segundo a Gazeta Real, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. Um deles desceu do veículo e, usando uma pistola, fez vários disparos contra o casal, que morreu na hora. Policiais militares e civis estiveram na na cena do crime. Não há informações sobre a motivação do duplo homicídio e nem sobre a autoria dos crimes.

A Polícia Civil informou que as mortes de Aline Aparecida da Silva Ribeiro e Arrivonei da Cruz Pereira são investigadas pela delegacia do município de Uruará, que trabalha para identificar os envolvidos no crime.