Casal de bandidos ataca mulheres em via pública; vídeo

Câmeras de segurança registraram um assalto a duas mulheres que caminhavam na rua. As imagens mostram o momento em que um casal de bandidos ataca as vítimas. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (3), no bairro Cidade de Deus, em Manaus.

As vítimas caminhavam tranquilamente em via pública quando são surpreendidas por um veículo modelo Volkswagen Voyage, cor preta; e do banco de trás do carro desceu um criminoso.

Casal de bandidos assalta mulheres em rua de Manaus pic.twitter.com/T8NPQauyPf — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 3, 2020

O suspeito vai em direção a uma das moças e ela resiste em entregar a bolsa. Em seguida, a comparsa sai do banco do passageiro e rende a outra mulher. A vítima entrega a bolsa para a suspeita.

Assim que o homem consegue arrancar o objeto da mão da vítima, ele volta correndo para dentro do carro e foge.