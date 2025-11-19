Casa pega fogo no Guamá e moradores usam água da chuva para conter as chamas

Uma casa de dois andares, construída em alvenaria e madeira, pegou fogo na noite desta quarta-feira (19) na passagem Adriano, no bairro do Guamá, em Belém. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram chamas bastante altas e uma densa cortina de fumaça, visível de ruas próximas. Ninguém ficou ferido.

O incêndio foi inicialmente controlado pelos próprios moradores. A passagem Adriano estava alagada após a forte chuva que atingiu Belém no início da noite, e os vizinhos aproveitaram a água acumulada para ajudar a conter o fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e concluíram o combate às chamas.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas oficialmente, mas a principal suspeita é de que o fogo tenha começado por um curto-circuito dentro da residência. O imóvel tinha a parte inferior em alvenaria e o segundo piso em madeira.

Os proprietários não estavam em casa no momento do incêndio. A autônoma Franciellen Almeida, dona do imóvel, relatou o desespero ao saber do incêndio enquanto estava no trabalho.

“Eu estava para o trabalho, quando meu esposo chegou lá comigo avisando que estava destruindo tudo. Os vizinhos que contaram para ele. Eu vim correndo do trabalho e os vizinhos já estavam jogando água, tentando salvar alguma coisa. Todos eles ajudaram até o bombeiro chegar. Praticamente eu perdi tudo, e o documento é o que mais me preocupa. Agora, Deus está no controle, vamos dar um jeito. Enquanto tem vida, tem esperança. É isso que acalma o meu coração. Vou procurar qualquer lugar que dê para passar a noite. A ficha ainda não caiu”, disse Franciellen, que morava no local com o esposo, o filho e a nora.

O superintendente da Defesa Civil Municipal, Vitor Magalhães, explicou que uma vistoria preliminar foi realizada ainda durante a noite.

“A gente fez uma vistoria prévia no local, porém, devido à escuridão, a gente não consegue concluir hoje a vistoria. Mas amanhã cedo vem uma equipe nossa com engenheiro para concluir essa vistoria e poder garantir que essa família vai ter os seus direitos assegurados. A Funpapa está em deslocamento para cá e vai dar o acompanhamento social para a família”, afirmou.

Auxílio

As famílias atingidas pelo incêndio devem receber auxílio por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Na quinta-feira (20) uma equipe esteve no local onde as chamas consumiram uma casa completamente e afetaram parcialmente outro imóvel.

No local foi realizado o levantamento das necessidades imediatas das vítimas. A secretaria aguarda um relatório socioeconômico disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Belém, para que, posteriormente, seja autorizado o pagamento do benefício eventual às famílias atingidas.

"O Governo do Pará atua de forma comprometida para com a população que mais precisa, e por meio do apoio prestado, conseguimos assegurar que estas famílias tenham um suporte para recomeçar. O nosso papel é estar ao lado destas pessoas e disponibilizar condições apropriadas para que possam superar este momento difícil", ressaltou Inocêncio Gasparim, titular da Seaster.