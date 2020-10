Duas casas pegam fogo e têm perda total na Pedreira

Um incêndio de grandes proporções atingiu um conjunto de kitnets localizado na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Dr. Enéas Pinheiro e Pirajá, no bairro da Pedreira, na manhã desta terça-feira (20). Duas kitnets ficaram completamente destruídas. Uma pessoa teve queimaduras de primeiro grau, mas foi socorrida no local e não chegou a ser hospitalizada. Veja as imagens:

A aposentada Maria José Canela, moradora da kitnet onde o fogo começou, contou que o incidente aconteceu por volta das 11h. Ela estava cozinhando o almoço, quando o botijão de gás começou a pegar fogo. "Na hora corri e só pensei em salvar o meu irmão, que é cego", contou. Na casa moram somente a aposentada e o irmão, Raimundo Guimarães, de 72 anos.

No conjunto, há cerca de seis kitnets, uma ao lado da outra. O capitão Veloso, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), explicou que o incêndio atingiu duas das kitnets, que sofreram perda total. "As outras foram preservadas. Não houve vítimas fatais, apenas uma senhora sofreu pequenas queimaduras de primeiro grau, mas foi atendida pelo nosso resgate, foi medicada aqui mesmo e liberada em seguida", disse.

Duas kitnets ficaram completamente destruídas (Igor Mota/ O Liberal)

No total, foram deslocadas ao local três viaturas de combate ao incêndio e uma viatura de resgate. "Com relação ao efetivo, foram aproximadamente 15 bombeiros atuando para controlar as chamas", explicou o capitão Veloso. O trânsito na avenida Marquês de Herval permanece bloqueado pela Polícia Militar, na altura da travessa Pirajás, até que o trabalho seja finalizado.