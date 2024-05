Casa pega fogo em Salinas; chamas teriam começado em um botijão de gás

Uma casa de madeira pegou fogo em Salinópolis, na região do Salgado paraense, na noite desta segunda-feira (27). O imóvel ficava localizado próximo da Igreja Matriz da cidade. De acordo com informações que circulam nas redes sociais, as chamas teriam começado em um botijão de gás. As circunstâncias exatas do incidente ainda são desconhecidas. Não há informações sobre feridos.

O imóvel era considerado um cartão-postal do município. “Que pena! Essa casa é um ícone da cidade”, “Essa casa era de madeira, muito bonita por sinal”, “Essa casa era linda, diferente. Que Deus conforte o coração e dê força aos proprietários”, comentaram internautas.



A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações para atualizar este texto.