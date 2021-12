Casa é parcialmente destruída em incêndio no bairro do Guamá, em Belém

Um incêndio destruiu o quarto de uma residência, na tarde deste sábado (25), no bairro do Guamá, em Belém. A casa fica na passagem Monte Serrat, entre as passagens Serrão de Castro e Santa Fé. Não havia morador no imóvel na hora do fogo.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e terminou de debelar as chamas. Usando baldes, os vizinhos começaram a apagar o fogo até a chegada da guarnição. A casa tem dois pavimentos e o incêndio destruiu o quarto do andar superior.

Casa está localizada na passagem Monte Serrat, no bairro do Guamá, em Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

"Não tem como dizer ao certo onde se iniciou. A gente sabe, na verdade, que teve início em um cômodo, no quarto. O combate (às chamas) acabou acontecendo pelos próprios populares, inicialmente com baldes de água. E continuou com a nossa atuação. Graças a Deus, não tinha ninguém na moradia", disse o 2° tenente Evandro Aleixo, do Corpo de Bombeiros.

Quando os bombeiros chegaram, ainda havia fogo. “Fizemos o combate direto no cômodo superior. A casa é de dois pavimentos. Um cômodo teve perda total e os outros dois, perda parcial. Se a gente não chega, poderia se alastrar para as casas vizinhas, onde têm casas de madeira”, explicou o tenente Aleixo. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros - um de combate a incêndio e outra de salvamento - foram destacadas para a ação. Onze militares participaram da ação. O 2° tenente Aleixo explicou que o proprietário não quis a realização de perícia de incêndio no imóvel.