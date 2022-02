Carros têm a frente destruída em acidente em cruzamento de Itaituba 

O acidente na tarde desta sexta-feira (25), envolveu um Gol, de cor preta, e uma Land Rover, também de cor preta. Os dois veículos colidiram de frente no cruzamento entre a Travessa 15 de Agosto, com a 7ª rua, bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com populares, o Gol era dirigido por uma mulher, e ela não foi identificada. Mas, a informação é de que ela seguia subindo na 15 de Agosto, quando um veículo modelo Land Rover teria avançado a preferencial, provocando o acidente de trânsito.

O motorista da Land Rover, também não teve o nome divulgado, mas as testemunhas contaram que ele, após a batida, afirmou não ter visto a placa de "PARE", por isso continuou trafegando normalmente, quando, na verdade, já havia avançado o sinal. Este motorista ainda disse aos populares que não era de Itaituba e estava de passagem no município, a negócios.

Apesar da colisão, houve apenas danos materiais. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local.