Carro roubado é apreendido na BR-316 e condutor é detido por receptação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro roubado na noite da última quarta-feira (27), durante fiscalização na rodovia BR-316, no município de Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo informações da PRF, os sinais identificadores do veículo estavam adulterados. A equipe verificou o registro de roubo feito na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. O condutor foi preso e encaminhado para a delegacia. Ele vai responder por receptação — ato de receber algo que seja produto de crime.

A apreensão foi feita por volta das 19h30, enquanto uma equipe da PRF fiscalizava o quilômetro 33 da BR-316 e resolveu abordar um Corolla branco. Depois de realizar consulta no sistema, os policiais constataram que a placa não retornava nenhuma informação, e observou indícios de adulteração com vestígios de ação de instrumento para alterar o chassi.

A equipe consultou o chassi aparente e não havia nenhum registro de furto ou roubo. Porém, foi realizada uma análise minuciosa dos elementos identificadores que ainda restavam e, aí sim, os agentes conseguiram verificar que o veículo possuía registro de roubo feito na cidade de Fortaleza, e que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) era falsificado.

Questionado, o condutor afirmou que havia comprado o veículo de um amigo pelo valor de R$ 68 mil. Diante do flagrante, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Santa Izabel do Pará para realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de receptação de veículo.