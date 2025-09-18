Carro pega fogo no bairro do Tapanã, em Belém

Um carro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (18/9), em frente à praça Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, em Belém. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso e controlou as chamas. Não houve vítimas. Por enquanto, as autoridades apuram o que ocasionou o fogo.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso. Nele, é possível ver o automóvel na Rodovia do Tapanã, sentido avenida Augusto Montenegro, e as chamas na parte frontal do carro. As imagens também mostram curiosos filmando o ocorrido próximos do sinistro. “Um carro pegando fogo e o trânsito interditado. (...) Não se sabe o que aconteceu. O pessoal não conseguiu abrir o capô e, infelizmente, é o que está ocorrendo, como vocês podem ver, o incêndio no veículo”, diz o cinegrafista amador.

Para a Redação Integrada de O Liberal, o CBMPA informou em nota que o veículo foi totalmente destruído pelas chamas. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas foram controladas. O veículo teve perda total. Não houve vítimas. A perícia foi solicitada", comunicou.