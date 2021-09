Caminhão pega fogo na avenida Arthur Bernardes, em Belém

Um caminhão pegou fogo e assustou quem estava próximo por conta de sua localização: o veículo estava dentro de um posto de gasolina na avenida Arthur Bernardes, em Belém. O acidente aconteceu por volta das 20h, na noite desta quinta-feira (9), e foi confirmado pelo Centro Integrado de Operações (CIOp).

Segundo testemunhas, o princípio de incêndio começou na parte da frente do caminhão ainda com o condutor dentro do veículo. O homem, que não foi identificado, decidiu pedir ajudar no posto de gaolina, deixando assustados quem estava no posto. Mas, as pessoas foram rápidas. Elas usaram balde d'água e até areia para conter o princípio de incêndio e conseguiram.

Um motorista de um outro caminhão também foi importante no combate ao fogo com o extintor de incêndio do carro dele. Apesar do susto, ninguém se feriu e o caminhão sofreu pequenas avarias.

Até então não se tem informações sobre a causa de o caminhão ter incendiado.