Carro pega fogo após motorista perder o controle da direção e bater em calçada

Um carro pegou fogo, na madrugada desta quarta-feira (8), após o motorista perder o controle da direção ao volante e colidir com a calçada da rotatória da avenida Orival Prazeres, no bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso, sudoeste paraense. As informações são do site Folha do Progresso.

Com a batida, o veículo acabou subindo no canteiro. No local do acidente, testemunhas relataram que o condutor, não identificado, desceu do carro antes do fogo consumir o veículo. Ninguém ficou ferido.

Um vídeo gravado de celular circula pelas redes sociais e mostra o momento em que um homem tenta, aparentemente, fazer com que o carro funcione novamente. Porém, ele é surpreendido por uma pequena explosão na parte dianteira do veículo. Não há informações sobre o que pode ter dado início ao fogo.

As pessoas que haviam se aproximado para ajudar se assustam, mas nada de grave acontece com elas. Um extintor de incêndio foi usado para controlar as chamas. Passado o susto, ficou apenas o prejuízo material, uma vez que o veículo não funcionou mais.