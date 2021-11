Carro particular atropela e mata ciclista em Outeiro, nesta noite de domingo (21)

Um ciclista morreu após ser atropelado por um veículo na noite deste domingo (21), na Estrada do Outeiro, próximo à ponte no bairro do Maracacuera. De acordo com a guarnição da PM que atende a ocorrência fatal, o condutor do carro Gol, de placa Qdq 2390, é acusado de não prestar socorro depois de atingir o vigilante Paulo Ricardo Oliveira Araújo, de 29 anos de idade. O trabalhador morreu de imediato. O acidente ocorreu por volta das 19h.

A Polícia Militar informou que o carro Gol foi localizado abandonado na rua Rodolfo Tourinho, em Outeiro. Rondas estão sendo realizadas em busca do acusado, mas ainda não há pistas sobre o paradeiro do condutor.

CICLOVIA PRECÁRIA

Transeuntes que circulavam próximo ao local do atropelamento reclamaram da falta de estrutura da ciclovia. "Isso não é uma ciclovia, isso é uma avacalhação. O rapaz, o carro pegou ele aqui no meio-fio, se o poder público tivesse consciência não fazia uma ciclovia aqui, aliás, isso não é uma ciclovia, ela está abandonada, não tem nada", reclamou um rapaz, nesta noite de domingo.