Carro esportivo colide em poste de energia no centro de Altamira

Um carro esportivo colidiu contra um poste de energia elétrica, na manhã deste sábado (4), no centro de Altamira, município localizado no sudoeste do Pará. O condutor do veículo, que é dono de uma clínica da cidade, não se feriu. As informações são do portal A Voz do Xingu.

O caso ocorreu por volta das 7h30, perto de um posto de gasolina, localizado na travessa Bandeirantes, no bairro Esplanada do Xingu. O impacto com o poste destruiu o automóvel e resultou na falta de energia na área. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito e da Polícia Militar foram acionados ao caso. O poste atingido pela corria estava com risco de cair e, por conta disso, o perímetro foi isolado.

De acordo com A Voz do Xingu, moradores relataram que o carro seguia pela avenida Tancredo Neves em direção ao centro de Altamira. O motorista teria perdido controle do veículo ao passar por um semáforo e resultado na colisão. A redação integrada de O Liberal tenta contato com a Equatorial Pará para comentar o caso.