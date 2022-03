Carro e moto colidem e motoqueiro tem suspeita de fratura exposta

A colisão entre o carro e a motocicleta ocorreu na tarde deste sábado (5), e deixou uma pessoa com suspeita de fratura exposta no bairro Bela Vista, em Itaituba, município do sudoeste do Pará. As informações são do site Plantão 24Horas News.

A vítima foi Gesuvaldo de Paula Gomes, de 23 anos de idade, que foi encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós para avaliação médica

Testemunhas disseram que o acidente de trânsito ocorreu exatamente no cruzamento da sétima rua com a travessa quinze de agosto. A motocicleta ficou com a frente totalmente destruída, o veículo teve a lateral parcialmente amassada.

A conduta motorista do carro de passeio chamou a atenção de populares, por ele ter ficado no local dando apoio ao piloto da motocicleta até a chegada dos militares do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o sargento Lino, o condutor da moto foi levado consciente, mas com suspeita de fratura na esquerda.