Carro de passeio cai em buraco de obras no bairro do Marco, em Belém

Um carro de passeio caiu em um buraco de obras na avenida Doutor Freitas, esquina com a avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. O acidente ocorreu na noite de domingo (7), no trecho que está isolado para a realização da drenagem profunda na área.

A queda ocorreu por volta de 22h. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias ou quantas pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel virado de cabeça para baixo dentro do buraco. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar o resgate dos ocupantes do carro. A Polícia Militar também foi acionada para dar apoio na situação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) e aguarda o retorno.

Obras

O trecho da Av. Doutor Freitas, entre as avenidas Pedro Miranda e Brigadeiro Protásio, ficará interditado até o dia 15 de setembro para a realização das obras na área. A intervenção é realizada para evitar alagamentos e melhorar o escoamento das águas pluviais. Devido ao trabalho realizado no local, foi feito o isolamento e o desvio do tráfego de veículos para vias alternativas.