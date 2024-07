Carro colide e derruba poste na avenida Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Belém

Um carro de passeio colidiu com um poste, que fica no canteiro central da avenida Mário Covas, esquina com a passagem Santa Fé, no bairro do Coqueiro, em Belém. O caso ocorreu por volta de 7h45 desta quarta-feira (10/07). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o poste caído na pista e o veículo parado no canteiro central, enquanto um carro da Polícia Militar presta apoio ao ocupante do veículo envolvido no acidente de trânsito.

Informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), colhidas no local, dão conta que o condutor da caminhonete teria desviado de um ciclista, perdendo o controle do veículo e bateu no poste de iluminação. Agentes de trânsito orientaram os condutores em frente ao Condomínio Mário Covas e permaneceram no local até a remoção do poste na via, por volta de 10 horas.

Não há informação sobre o estado de saúde do motorista do veículo ou de possíveis passageiros do carro. A Polícia Militar esteve na área e auxiliou na retirada do condutor de dentro do carro. Por volta de 8h20, a multidão que havia se aglomerado ao redor do local onde o acidente ocorreu já havia se dispersado. No entanto, a viatura da PM continuava no local, assim como o veículo envolvido na colisão.

Conforme os vídeos das redes sociais, o poste ficou atravessado no canteiro central e ocupava uma das faixas da pista, que também ficou obstruída por partes do poste e do concreto da calçada que foram destruídos no acidente.

A Equatorial Pará informou que o referido poste pertence ao parque de Iluminação Pública, portanto a retirada da via e a substituição são de responsabilidade da Prefeitura Municipal. A Polícia Civil informou que, até as 10h15 da manhã, o caso não havia sido registrado na delegacia que atende a área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Militar, bombeiros e Samu e aguarda o retorno.