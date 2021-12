Carro colide com mototicleta na pista do BRT, na rodovia Augusto Montenegro

Mais um acidente foi registrado na pista expressa do BRT, na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro do Tenoné, em Belém. Desta vez, um carro de passeio colidiu com uma motocicleta, na rodovia Augusto Montenegro. O impacto da colisão foi tanto que o motociclista foi arremessado do veículo. A vítima foi socorrida por populares e posteriormente encaminhada a uma unidade hospitalar.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que a motocicleta ficou na vertical, totalmente destruída, com a roda dianteira no chão e a traseira ancorada do carro de passeio. Já o carro ficou com a lateral esquerda parcialmente amassado. Não há detalhes de como o acidente ocorreu e nem a identidade dos envolvidos na colisão.