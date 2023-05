Carro capota em acidente envolvendo três veículos no bairro do Marco

VELHO CONHECIDO DA POLÍCIA

​Homem ameaça a mãe e acaba preso por homicídio em Mojuí dos Campos

Em rápida pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado ​​do Pará (TJE-PA), é possível encontrar, pelo menos, cinco processos em nome do suspeito. Além do crime de homicídio qualificado, ele também possui extensa ficha por furto, roubo e receptação