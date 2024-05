Carro capota e deixa trânsito lento na av. Senador Lemos na manhã desta sexta (24)

Um acidente envolvendo três carros causou a interdição parcial da avenida Senador Lemos, no bairro de Telégrafo, em Belém, na manhã desta sexta-feira (24). O caso ocorreu entre as travessas Coronel Luiz Bentes e Rosa Moreira. Um dos veículos, conduzido por um homem com supostos sinais de embriaguez, capotou na pista.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, uma mulher foi atingida enquanto estacionava seu carro em frente a uma academia. Apesar do susto, ela não teria ficado ferida. Testemunhas relataram que um veículo branco, que transitava em alta velocidade, colidiu com a parte dianteira esquerda do carr​o da mulher e, em seguida, atingiu outro automóvel.

Apesar da gravidade do acidente, que resultou no capotamento do carro que provocou a colisão, não houve feridos. Apenas danos materiais foram registrados. O motorista do veículo branco apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido pela polícia para a delegacia, onde realizou o teste de alcoolemia.

Um serviço particular de guincho esteve no local para providenciar a remoção do automóvel que havia capotado. Por conta disso, o trânsito na avenida Senador Lemos ficou bastante lento.

