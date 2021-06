Carro avança a preferencial, bate em moto e deixa motociclista ferido 

De acordo com a Coordenadoria de Trânsito Municipal de Itaituba (Comtri) e policias militares, um acidente entre um carro e uma moto, no bairro Bela Vista, na sexta-feira (11), deixou o motoqueiro ferido. Testemunhas disseram que o carro teria avançado a preferencial e provocado a batida, em Itaituba, município do sudoeste do estado. Com informações do Giro Portal.

A batida ocorreu exatamente no cruzamento da 4ª Rua com a Travessa Lauro Sodré. E segundo relatos dos populares, o veículo teria avançado a preferencial. Ainda segundo as testemunhas, o motorista do carro chegou a fugir, e os passageiros tentaram evadir-se do local com o veículo, mas foram interceptados na 3ª rua por uma equipe da Comtri e uma guarnição da PM.

Em um primeiro momento, os passageiros informaram aos agentes de trânsito que era um deles quem dirigia o veículo na hora do acidente, mas testemunhas relataram que o motorista seria um terceiro ocupante do carro, que não foi identificado

O carro foi removido ao pátio da delegacia de Polícia Civil, onde o caso é investigado para as devidas providências.

O motoqueiro com alguns ferimentos foi conduzido por populares para atendimento médico no Hospital Regional do Tapajós (HRT). Não há informações sobre o estado de saúde dele, mas sabe-se que uma mulher que seguia na garupa do motociclista não se feriu.