Carreta tomba na Mário Covas e bloqueia um dos lados da pista

Um caminhão tombou após se envolver em um grave acidente com um carro particular, na manhã desta quinta-feira (22), na rodovia Mário Covas, bairro Parque Verde, em Belém. Veja:

O acidente ocorreu por volta das 6h30. O caminhão acabou tombando atravessado no meio da rua, bloqueando totalmente o trânsito no sentido da avenida Augusto Montenegro rumo ao centro de Ananindeua. O motorista da carreta, Juscelino Paiva, 63, teve apenas escoriações leves. Ele relata o acidente. Ouça:

Segundo testemunhas, o veículo tombou após ser "cortado" pelo carro particular. O trânsito no entorno está congestionado.

Casal escapou por pouco



Sérgio Martan, motorista do carro particular atingido após o tambamento da carreta, diz que teve que acelerar para que a lateral do veículo onde se encontrava com sua esposa não fosse atingida. "Se não tivesse feito isso, talvez eu nem estaria aqui para dar esa entrevista. Minhas esposa ficou muito nervosa", narra o motorista. Ouça:

Terceiro veículo é procurado



Tanto o motorista do caminhão quanto o casal atingido no carro de passeio citam que um terceiro veículo, preto, causou o acidente. Eles dizem que câmeras de segurança podem mostrar os detalhes do acidente.

Ainda não há previsão para desobstrução do trecho da Mário Covas e há grande engarrafamento na área. Agentes de trãnsito e a Polícia Militar estão no local.

Estão aguardando um guincho chegar para rebocar o caminhão. A operação também exige recuperação da carga, o que exigirá mais tempo. O caminhão transportava 25 toneladas de arroz de Barcarena para Belém.